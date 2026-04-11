ABEMA開局10周年を記念した特別番組『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』で、コムドットが不気味な白装束の50人に襲われ、パイまみれになってしまう場面があった。【映像】コムドット・やまとが羽交い締めにされ、パイバズーカをもろに喰らう瞬間（8分55秒頃）同番組は、5人組動画クリエイター・コムドットが最大1億円の賞金をかけ、30時間連続で襲いかかるミッションに挑戦する大規模バラエティ特別番組。ミッシ