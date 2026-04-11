【ワシントン＝栗山紘尚】米国とイランの戦闘終結に向けた協議を巡り、米国のバンス副大統領は１１日、仲介国パキスタンの首都イスラマバードで、同国のシャバズ・シャリフ首相と会談した。米側はスティーブン・ウィトコフ中東担当特使、トランプ大統領の娘婿ジャレッド・クシュナー氏、パキスタン側はムハンマド・ダール副首相兼外相らが同席した。