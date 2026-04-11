11日に『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』が行われ、タレントでグラビアアイドルの岸明日香が大胆露出した“デコルテざっくり”白ドレス姿に「色っぽい…」「天使や」などの声が寄せられた。【映像】“はんなり美女”グラドルの“デコルテざっくり”姿（寄り）同『1000万円シリーズ』は2021年配信の『朝倉未来にストリートファイトで勝ったら1000万円』以来、実に5年ぶり。番組冒頭、アシスタントMCの中川安奈アナ