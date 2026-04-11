◇女子ゴルフツアー 富士フイルム・スタジオアリス女子オープン（2026年4月11日埼玉県石坂ゴルフ倶楽部（6580ヤード、パー72））57位で出た渋野日向子（27ーサントリー）は、74とスコアを落とし、通算3オーバーの67位で出場3試合連続（米ツアー2試合を含む）の予選落ちとなった。序盤からショットが乱れた。インスタートの11番で、右ラフからの第2打をシャンクしてしまい、右斜面下に落としてダブルボギーを叩いた。16番