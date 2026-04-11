フリーアナウンサー白川智菜美（32）が11日、自身のインスタグラムを更新。妊娠を発表した。「ご報告です。私事で恐縮ですが、この度、新しい命を授かりました。現在は安定期に入り、体調も落ち着いてまいりました。出産は夏頃を予定しています」と発表した。白川は23年に結婚を発表。その後、活動名を「川又智菜美」から「白川智菜美」に改名。学生時代はタレント、アイドルとして活動。中学時代には小説も出版した異色の経歴を持