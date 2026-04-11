お届け完了通知を巡る微笑ましいエピソードが反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で1万7000回再生を突破し、「商品写ってなくて草」「可愛いｗ」「荷物をしっかり守ってくれそう」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：Amazonの置き配で『お届け完了通知』が来たので確認→もはや商品がメインではない『まさかの光景』】 お届け完了の写真が届いたら… TikTokアカウント「o