人から愛情を受けている犬の特徴5選 飼い主さんや家族から愛情を十分に受けていることは、犬の日々の行動や外見に自然と表れるものです。では、たっぷりの愛情を受けて育ち、日々の暮らしが充実している犬には、どのような共通点があるのでしょうか？ここでは、人から愛情を受けている犬の特徴を5つご紹介します。 1.表情が穏やか 飼い主さんの愛情を一身に受けている犬は、安心して暮らしています。そのため、穏やか