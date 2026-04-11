爽快なスーパーゴールだ。タイで開催されているU-20女子アジアカップで、日本は現地４月11日に準々決勝でベトナムと対戦し、４−０で快勝した。４強進出を果たし、上位４チームに与えられるU-20女子W杯の出場権を手にした一戦で、際立つ活躍を見せたのが、10番を背負う板村真央だ。18分、右CKの流れから最後は左足で確実にフィニッシュし、先制点を奪う。そして３−０で迎えた61分、自身この日、２点目をマークする。ボ