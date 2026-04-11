［J１百年構想リーグEAST第10節］横浜FM １−３ FC東京／４月11日／日産スタジアム「直向きにやるしかない」１−３で敗れたFC東京戦の試合後、今季初先発だった横浜F・マリノスのCB諏訪間幸成は、悔しさを滲ませた。CBジェイソン・キニョーネスは前節の柏レイソル戦で退場処分を受け、今節は出場停止。さらに前日練習で、CB角田涼太朗にアクシデントがあった。百年構想リーグにおいて諏訪間は、ここまで出場が１試合のみ。な