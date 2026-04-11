いしかわの芸術文化をけん引する「現代美術展」の表彰式が11日、行われました。全国地域美術展の最高峰とされる現代美術展は、若手から巨匠まで会派を超えた作品が一堂に会する巡回展です。82回目を数える今年は日本画や工芸、彫刻など6つの部門で1061点が展示されています。金沢の北國新聞交流ホールで開かれた表彰式には受賞者100人余りが出席して、最高賞の美術文化大賞をはじめとする受賞者に賞状やトロフィーなどが授与されま