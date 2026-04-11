元BiSHのアイナ・ジ・エンドさんは4月10日、自身のInstagramを更新。抜群のスタイルが際立つショットを披露し、反響を呼んでいます。【写真】アイナ・ジ・エンド、スタイル抜群ショットに反響！「スタイル良過ぎ」アイナさんは4枚の写真を投稿し、1枚目では美脚が際立つ抜群のスタイルを披露しました。アイナさんは満面の笑みを浮かべており、かわいらしい印象です。2〜4枚目では、クールな表情も見せています。この投稿にファンか