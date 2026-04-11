「日本ハム３−６ソフトバンク」（１１日、エスコンフィールド）日本ハムの先発・伊藤大海投手が六回途中７安打６失点でＫＯされ、今季初黒星を喫した。１点リードの四回、柳田に左越えソロを浴びて同点。六回は牧原大の右前適時打で勝ち越しを許すと、柳町の中犠飛、近藤の右越え３ランで一挙５点を奪われ、交代を告げられた。今季初勝利を挙げた３日のオリックス戦から中７日での登板。「いい調整ができていた」としつつ