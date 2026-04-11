韓国の李在明大統領【ソウル共同】韓国の李在明大統領がX（旧ツイッター）で、イスラエル軍による過去の人権侵害疑惑を提起する映像と共に「（旧日本軍の）慰安婦問題や、ユダヤ人虐殺と変わらない」と10日投稿し、反発したイスラエル側と「舌戦」になっている。李氏はイスラエル兵がパレスチナ人の子どもを屋根から落下させたとする映像を引用し「事実なら調査が必要だ」と投稿した。イスラエル外務省は11日、映像は2024年の