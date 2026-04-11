¡Ø¥á¥ó¥¿¥ë¶¯¤áÈþ½÷ÇòÀî¤µ¤ó8¡Ù¡Ê»â»Ò/KADOKAWA¡ËÂè6²ó¡ÚÁ´19²ó¡Û¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¥á¥ó¥¿¥ë¶¯¤áÈþ½÷ÇòÀî¤µ¤ó8¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬¹â¤¤ÇòÀî¤µ¤ó¤¬¡¢½÷À­¤ò¶ì¤·¤á¤ëÍÍ¡¹¤Ê¡Ö¥â¥ä¥Ã¡×¤ò²ÚÎï¤ËÄ·¤Í½ü¤±¤ë¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×100ËüÉôÆÍÇË¤ÎÂç¿Íµ¤ºî¡Ø¥á¥ó¥¿¥ë¶¯¤áÈþ½÷ÇòÀî¤µ¤ó¡Ù¤ËÂè8ÃÆ¤¬ÅÐ¾ì¡ª ¥À¥á¤Ê¼«Ê¬¤òÂ¾¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¡¢Îø°¦¤ä»Å»ö¤Ç¼«¿®¤ò¼º¤Ã¤¿¤ê¡Ä¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬ÍÉ¤ì¤ëÍÍ¡¹¤ÊÇº¤ß¤ò¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¶¯¤á½÷»Ò¤ÎÇòÀî¤µ¤ó¤¬Í¥¤·¤¤