◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（１０日・東京ドーム）巨人の平山功太内野手（２２）が「７番・右翼」でスタメン出場し、プロ初安打を放った。２回の第１打席は右飛。５回先頭の第２打席は投ゴロ。７回２死の第３打席で、左腕・山野のカウント０ー１からのフォークをうまく拾って中前に運んだ。２試合、７打席目で待望の「Ｈ」ランプがともった。平山は５日に育成から支配下契約を結んだ１８５センチの大型スラッガー。