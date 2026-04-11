◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第１０節甲府２―１札幌（１１日・ＪＩＴリサイクルインクスタジアム）甲府はホームで札幌と対戦し、２―１で逆転勝ちした。前半２６分、札幌ＦＷバカヨコにＰＫで先制点を決められたが、前半アディショナルタイム３分に、ＭＦ武井成豪（２７）がＭＦ安田虎士朗（２２）の左クロスに頭で合わせて同点に。後半４０分には強力なプレスで札幌ＤＦ陣を崩したところで、安田が決勝弾を右足で