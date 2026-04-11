怪物牝馬の初黒星に、ＳＮＳでは様々な反応が起こっている。豪州競馬の中距離王決定戦「クイーンエリザベスステークス・Ｇ１」が４月１１日、豪州ランドウィック競馬場の芝２０００メートルで行われ、オータムグロー（牝４歳、豪州・クリス・ウォーラー厩舎、父ジオータムサン）は３着。デビューからの連勝が１１でストップした。現地オッズでは単勝１・３倍で圧倒的な１番人気。ジェームズ・マクドナルド騎手とのコンビで挑