わたしの服で、僕の服。ふたりのものが増えるたび、距離は近づいていくもの。そこで今回は、どんな服にもあわせやすい「デニムハンティングジャケット」の着回しをご紹介します。女のコでも取り入れやすいヴィンテージライクなデザインだから、初めてのカップルシェアにオススメです♡カップルシェアな春アイテムこの春、女のコも取り入れやすいヴィンテージライクなカジュアル服をピックアップ。メンズM〜Lサイズを選べば、