◆パ・リーグ西武５―２ロッテ（１１日・ベルーナドーム）ロッテが投打に精彩を欠いて、連勝ならずに敗戦。パ・リーグ最下位に転落した。先発した田中晴は初回１死から源田、小島に連打されて一、二塁。続く渡部に左前に適時打を許して１点を失った。さらに２死満塁でカナリオには右中間に３点二塁打を打たれて、この回、４失点した。４回は先頭のカナリオに左中間二塁打を許す。２死後、桑原に左前適時打を浴びて１失点。結