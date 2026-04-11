タレントの藤本美貴と夫でお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春が夫婦でＭＣを務めるフジテレビ系料理バラエティー番組「ミキティダイニング」（土曜・前１０時２５分）が１１日に放送され、お笑いコンビ「ハライチ」の岩井勇気と澤部佑が出演した。２０２３年に１８歳年下のタレント・奥森皐月と結婚した岩井。庄司に「変化はあった？」と問われると、「夜中、遊びに行かなくなったくらいじゃないですかね。毎日、マージャン打