◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（１１日・東京ドーム）巨人・中川皓太投手（３２）が６回から２番手で登板。下位打線を１４球でパーフェクトに封じ、３試合連続無失点とした。武岡を空振り三振、投手の山野を投ゴロ、田中を右飛。１４０キロ台中盤の直球をコーナーに集めながらスライダー、フォーク、シュートを低めに制球した。今季４登板目で初の３者凡退となった。昨季はチーム最多６３登板とフル回転。「自分ので