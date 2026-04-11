テノール歌手の秋川雅史（58）が11日、大阪・オリックス劇場で行われたカンテレ朝の情報番組「よ〜いドン！」（関西ローカル、月〜金曜前9・50）から誕生した「よ〜いドン！歌謡祭」に出演した。番組MCの円広志（72）、演歌のプリンス辰巳ゆうと（28）に続きステージに登場した秋川はド迫力の美声を披露。続いて「センチメンタル・ジャーニー」をアイドル時代並みに披露した松本伊代（60）が「（舞台に）出にくい！」というほ