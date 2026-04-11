◇プロ野球セ・リーグ 巨人 - ヤクルト（11日、東京ドーム）ヤクルトのサンタナ選手が7回にホームランを放ち、貴重な追加点を挙げました。ヤクルトの1点リードで迎えた7回。1アウトでサンタナ選手が打席に向かいます。この回からマウンドにあがったのはここまで防御率0.00としていた巨人の3番手・赤星優志投手。サンタナ選手は7球の粘りのすえ、8球目のカーブを左中間スタンド中段に運びました。これでヤクルトは終盤に2点リードを