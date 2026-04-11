俳優竹中直人（70）が11日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜午後1時54分＝関西ローカル）に出演。2006年のドラマ「のだめカンタービレ」（フジテレビ系）でドイツ人の役を演じたことについて振り返った。番組では、これまでにドラマや映画で5度にわたって豊臣秀吉を演じながらも、まだ大阪城を訪れたことがないという竹中の希望で、ダウンタウン浜田雅功（62）と大阪の街を散策しつつ、大阪城を目指した。その道中、竹中の出演作