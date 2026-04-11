手作業で仕立てられた究極のレストモッドに注目集まる往年の名車のデザインをそのままに、現代の技術で中身を刷新する「レストモッド」。ポルシェ「911」などでも知られるこの手法ですが、その中でも特に高い評価を受けているのが、ランチア「デルタ・インテグラーレ」をベースにした1台です。【画像】超カッコイイ！ これが「GRヤリス」サイズの新たな「“4WD”スポーツカー」です！ 画像で見る（53枚）その立役者となった