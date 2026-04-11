子育てが落ち着いて、生活のために本格的に仕事をしようと意気込む40代や50代のママも多いのではないでしょうか。しかしこれくらいの年齢になると「もう若くない私でも採用されるの？」という不安も、少なからず生まれてきますよね。先日ママスタコミュニティに寄せられた悩みもその一つ。「アラフィフ、パートが決まらない」と、職探しに勤しむ投稿者さんからこんな投稿がありました。『1つ、データ入力で内定が出たけど、2ヶ月更