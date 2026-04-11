女性同士の切ないオフィスラブを描いた韓国発のYouTubeドラマ「ON＆OFF」が今、世界的な注目を集めている。1話数分、1season＝1時間程度でシリーズ累計770万再生を突破したWebドラマはなぜ異例のヒットを果たしたのか。同シリーズで主演を務めるハン・ジウ（한 지우）さん、チョ・ユン（조 윤）さんを直撃した。（前後編の後編） 【画像多数】『ON＆OFF』の神シーン、主演のハン