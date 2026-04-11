「ドランクドラゴン」鈴木拓（50)が、11日放送のTBSラジオ「田中みな実あったかタイム」（土曜後6・30）に出演、相方の塚地武雅（54）の周りに人が集まる理由を明かした。パーソナリティーのフリーアナウンサーで女優の田中みな実から「新生活を迎えた人たちにアドバイスってありますか？」と聞かれた鈴木は、「パッと相手の心をつかんだりとか、すぐに会話ができる方法がありまして」と話し始めた。鈴木は「実は養成所に