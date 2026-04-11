【魔王放送局（MHK）「魔王くんちゃんネル」～ハーフアニバーサリー生放送～】 4月11日19時～ 放送 Yostarは、Android/iOS/PC用アクションRPG「ステラソラ」において、復刻ガチャ「色に出づるは刀文の揺らめき」の開催を決定した。開催期間は4月30日のメンテナンス後より5月19日4時59分まで。 「チトセ」の復刻ピックアップガチャが開催される。本作のサ