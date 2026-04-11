Ｊ１横浜Ｍが１１日、明治安田Ｊ１百年構想リーグ第１０節のＦＣ東京戦に１―３で完敗。この試合ではＧＫ朴一圭が開幕戦での負傷離脱以来の先発復帰で、ＭＦ天野純、ＤＦ諏訪間幸成らも今季初スタメンとなった。前半から天野らを中心に何度もシュートチャンスを作ったが、得点にはつながらなかった。前半４５分には先制点を許し、後半１９分にもさらに失点。０―２の同２９分にＤＦ加藤蓮がペナルティーエリア外からシュートを