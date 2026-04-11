【その他の画像・動画等を元記事で観る】大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』から、10周年記念楽曲「ONLY YOUR STARS!（10th Anniversary Mix）」を2026年4月11日（土）よりフルサイズで配信開始！また、『あんスタ！！』のアイドルたち総勢60名で結成された≪ESオールスターズ≫の歌唱バージョンのほか、ユニットバージョンもフルサイズで同日配信開始となった。夢へと駆け出したあの日の輝きと、10年の歩みの先にあ