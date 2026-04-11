◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（１１日・東京ドーム）スポーツ報知評論家の村田真一氏が５回２失点だったブライアン・マタ投手の１軍デビュー戦の投球に「十分な内容やったよ」と及第点を与えた。＊＊＊＊＊マタは１軍最初の登板ということを考えても十分な内容やったと思う。初回はちょっと力んで状態だけで投げていたように見えた。だから球が浮き気味でカウントを悪くしていたよね。鈴木叶の三塁打も投手の