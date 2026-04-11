親になったからといって、生活スタイルを変えたくない!?子どもが産まれてもなにも変わってない…と思ったら、そもそも変える気がなかったんですね。そしてこのあとも、親としてどうなの？ というより「社会人としてどうなの!?」というお酒の飲み方を続けていくのです…。>>【まんが】酒好き夫との夫婦バトル(ウーマンエキサイト編集部)