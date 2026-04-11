ハク。が、3月4日にリリースしたEPより表題曲「世界」のMVを公開した。 （関連：【映像あり】ハク。、全編モノクロで制作した「世界」MV） 本楽曲は、変わりゆく世界への嘆きと希望をエモーショナルに歌うあい（Vo/Gt）の歌声と厚みを増したサウンドで、ミディアムテンポながら強さと激しさを兼ね備えた一曲となっている。 映像ディレクターに柚葉を迎えたMVは、全編モノクロで制作。変わりゆく世界に