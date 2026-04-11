（台南中央社）南部・台南市議会は10日、日本の滋賀県議会と友好交流協定を締結したと発表した。双方の長年の友好関係を基盤に、協力関係が新たな段階に入ることを象徴する。両県市は2013年に経済・産業分野などの交流に関する覚書を取り交わした。それ以降、活発な往来を続け、親交を深めてきた。締結式は台南市議会で行われ、双方の多くの議員が立ち会う中、邱莉莉議長と滋賀県議会の目片信悟議長が協定書に署名した。邱氏は、今