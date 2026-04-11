現地４月11日、タイで開催されているU-20女子アジアカップの準々決勝で、U-20日本女子代表とU-20ベトナム女子代表が対戦。ヤングなでしこが４−０で快勝し、ベスト４進出を決めた。立ち上がりから主導権を握った日本は18分、右CKのこぼれ球に反応した板村真央が押し込み、先制点を奪う。さらに前半終了間際の45＋１分、最終ラインの背後へ抜け出した田子夏海が冷静に追加点をマーク。勢いに乗る日本は、そのわずか１分後にも福