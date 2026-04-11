井尻明監督が率いるU-20日本女子代表は現地４月11日、タイで開催されているU-20女子アジアカップの準々決勝でベトナムと対戦した。同大会で上位４チームに入れば、今秋にポーランドで開催されるU-20女子ワールドカップの出場権を獲得できる。世界行きのチケットをかけた一戦で、ヤングなでしこは立ち上がりからボールを握り、引き気味に構えるベトナムに対し、アグレッシブに攻め立てる。９分、セットプレーから佐藤百音が