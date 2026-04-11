「小さいころは静かな子だったんですけど、3歳くらいから芸能界に興味がありました。姉がダンスやモデルをしていたので、その影響です。それで声をかけていただいて、13歳のときから福岡でアイドルをしています。もう10年になりますね」92センチIカップの下乳でグラビア界を席巻している、アイドルグループ「ごちゃっと！」の小日向優花。いまも福岡県を中心に活動、グループのマネージャーは、意外な人物だ。「あるときから、母