【その他の画像・動画等を元記事で観る】 HYDEが5月13日のCDアルバム『JEKYLL』をリリース。 このたび、4月17日よりアルバムに収録される楽曲のMVとLive Session VideoがHYDEのオフィシャルYouTubeにて毎週公開されることが決定した。 ■様々な表情のHYDEや世界観が込められた映像が公開 こちらの映像は、アルバム初回限定盤・UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤にもすべて収録される。様々な表情のHYDEや世界観が込められ