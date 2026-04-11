アイドルグループ「テラテラ」に所属し、ミニマム×グラマラスの “ミニグラ” ボディでグラビアでも人気の池本しおりが、3月26日に2nd写真集を発売した。「『ほんとのしおり。』というタイトル通り、何も作っていない素で楽しんでいる表情がたくさん収録されています！以前は大人っぽい表情を作るのが苦手で、真顔になっていることが多かったのですが、今回の写真集では大人な表情もとても綺麗に撮っていただいていて、自分で