“女子アナ界No.1” と称される圧倒的なスタイルで、数々の雑誌の表紙を飾ってきた白戸ゆめのの1st写真集のタイトルが『Lily』に決定した。タイトル、表紙カットともに熟考の末、本人が決めた。「今回、表紙カットもタイトルも『白』にこだわりました。タイトルの『Lily（ユリ）』の花は純白の象徴。私の名前である『白戸』の “白”？や、今回こだわった表紙の白い衣装とも重なる存在です。ユリには気品や成熟といった意味もあり