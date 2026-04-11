マツコ・デラックスがテレビから遠ざかりつつある中、冠番組の1つである『マツコ＆有吉 かりそめ天国』（テレビ朝日系）でも“異変”が発生し、波紋を広げている。「これまでは撮り溜めていたものを放送していたようですが、4月10日オンエアの2時間スペシャルは、マツコさん不在の収録回となりました。“代役”として大久保佳代子さん、タイムマシーン3号さんと番組ゆかりのタレントが登場し、有吉弘行さんとトークを交わしたの