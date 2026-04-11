台湾メディアの自由時報は5日、「脳が満腹の信号を受け取っていない、日本の『腹八分目』がその理由を明らかにする」と題する記事を掲載した。記事は、「食べるほどに食事量が増えてしまい、体重が制御できなくなるという経験を多くの人がしているが、それは必ずしも自制心の欠如ではなく、大脳が満腹の信号を受け取っていないことが原因である場合が多い」とし、「日本で古くから伝わる『腹八分目』の食習慣は、満腹になるまで食