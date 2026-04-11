芸能人がタクシーに乗った際のエピソードはトークの鉄板ネタだが、今、あるグラビアアイドルが明かした「世にも不思議な」珍体験が話題となっている。「自身の体験談を語ったのは、人気グラビアアイドルの黒瀬ゆいさんです。4月9日にXを更新した黒瀬さんは、タクシーに乗車して『渋谷駅で』と伝えたところ、『しばやですね』と聞き返されたそうで《滑舌悪いんかなって何も言わなかったらもう着いていい時間なのになかなか着か