医療機関では外国人患者が年々増え続けています。未払いなどのトラブルも増える中、直面する課題とは。現場の“いま”を取材しました。■病院を訪れたアメリカ人男性隣には医療通訳の姿もアメリカ国籍のこちらの男性は、のどの痛みなどを感じ、都内の病院を訪れました。医師「すべて正常ですね」医療通訳「（男性に通訳して）These all are within normal range. Therefore…」男性の隣には医療通訳の姿がありました。難しい医療