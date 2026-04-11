◇プロ野球 パ・リーグ ソフトバンク 6-3 日本ハム(11日、エスコンフィールドHOKKAIDO)7回2失点の好投で今季初勝利を挙げたソフトバンク・上沢直之投手が、ヒーローインタビューで喜びを語りました。ソフトバンクに移籍してから初めて北海道での登板となった上沢投手。「北海道は僕がプロ野球キャリアをスタートした場所なので、たくさんの感謝の気持ちを持ちながらマウンドに上がりました」と古巣への感謝の言葉を口にしました。