女性12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント、ABEMA Queen Of Poker（AQOP）第3回大会の模様が4月11日から配信される。【映像】ポーカー美女の頂上決戦、新旧メンバーの“涙”と“煽りあい”元ミュージカル俳優で、現在はポーカーインフルエンサーとして国内外で活躍する羽田千夏（うだちー）は、3大会連続のエントリー。もともとビジネスとして“勝機”を見出し、ポーカーを始めた彼女は、昨年韓国