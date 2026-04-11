小泉進次郎防衛相は11日、静岡県御殿場市を訪れ、同県の東富士演習場で計画する高機動ロケット砲システム「ハイマース」の射撃訓練について、地元自治体の首長らに説明した。今後複数回実施したい意向が伝えられたと、御殿場市の勝又正美市長が終了後、報道陣の取材に明らかにした。弾が演習場内を通る国道469号を越えるため、一時的に通行止めにする。訓練では爆発しない演習弾を使う。勝又市長によると、20日に地元首長らが