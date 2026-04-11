自民党の全国幹事長会議が１１日、党本部で開かれ、高市首相（党総裁）は来年春の統一地方選に向け、「これからが勝負だ。勝ち抜くために、どこまで（衆院選で掲げた）公約を実現できるかだ」と意気込んだ。首相はあいさつで、高市政権が掲げる「責任ある積極財政」やインテリジェンス（情報収集、分析）機能の強化などを挙げ、「何としても約束を果たしていく」と強調した。統一選に関しては、「地方の選挙で悪い結果が出ると