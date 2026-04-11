沖縄県名護市辺野古沖で船2隻が転覆し、同志社国際高の生徒ら2人が死亡した事故を巡り、安全管理状況を確認するため、文部科学省が同校を運営する学校法人に現地調査する方向で調整していることが11日、関係者への取材で分かった。